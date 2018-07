Haukanõmm: sotsiaalkindlustusameti ametnike pädevus tekitab küsimusi

„Sotsiaalkindlustusameti (SKA) poolt niivõrd suur protsent negatiivseid otsuseid sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse taotlemisel tõstatab kahtlemata küsimuse, kas SKA juhtumikorraldajatel on vajalik ettevalmistus ja oskused inimeste vajaduste hindamisel ning kas olemasoleva hindamisküsimustiku ülesehitus on piisav sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse määramisel,“ kommenteeris Eesti puuetega inimeste koja juhatuse esimees ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Monika Haukanõmm Eesti Päevalehe tänast artiklit SKA ametnike haridusest, kus selgus et paljudel neist ei ole mingit erialast ettevalmistust.

Emaspäeval kirjutas Eesti Päevaleht, et 60-protsendile rehabilitatsiooni taotlejatele öeldakse ära. „On mõistmatu, millele tuginedes jäetakse ilmselgelt abi vajavad puudega inimesed ilma vajalikest teenustest,“ imestas Haukanõmm „Eesti puuetega inimeste koja hinnangul on puuetega inimeste jaoks suurimaks probleemiks asjaolu, et igapäevaseks toimetulekuks vajalike samasisulised teenused on killustatud erinevate valdkondade vahel (sotsiaal, haridus, tervishoid). Puudega inimese jaoks ei ole oluline, mis nime kandvast asutusest ta parasjagu teenust saab ning mis on konkreetse teenuse nimetus, olulisem on teenuste sisu, maht ja jätkusuutlikkus,“ selgitas Haukanõmm.