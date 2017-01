Haukanõmm palgalõhe vähendamisest: alustaks sellest, kui samas toas tööd tegevad mees ja naine teavad teineteise palka

Palgalõhe vastu ei saa tegutseda ettevõtteid häbimärgistades ja vastandades. Lihtsaim viis palgalõhet vältida on muuta palgaandmed avalikuks, leiab riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees, vabaerakondlane Monika Haukanõmm.

"Olen kategooriliselt ettevõtete märgistamise vastu, sest nii õhutame "meie" ja "teie" lähenemist. Praegu tundub olemasoleva info põhjal, et ettevõtja on juba eeldusena paha," märkis Haukanõmm palgalõhe teemat kommenteerides.

Haukanõmme sõnul peaks palka maksma inimestele töö ja oskuste eest nii, et inimesel oleks tehtavast rõõm ja tunne, et tehakse oma tööd hästi. "Halb on, et kui makstakse soopõhiselt palka, aga peame oma väikeses ühiskonnas kasvama selleni, et tähtis on see, mida see teed või ellu viid," märkis ta.

Niisiis rõhub Haukanõmme suuremale teadlikkusele ning ootusele, et sama töö eest makstakse asutuses nii naistele kui ka meestele sama palka. "Eriti hästi saaks lõhet vähendada kui näiteks samas toas sama tööd tegevad mees ja naine teavad teineteise palka ja eriti tore, kui mees tõstataks selle teema. Rohkem kui naiste küsimus on palgalõhe meeste küsimus," kommenteeris Haukanõmm.

Riigikogulase sõnul on lihtsaim viis palgalõhe vältimiseks muuta palgaandmed avalikuks.

Palgalõhe hindamiseks võtab sotsiaalministeerium osalt eeskuju riikidelt, kus selline süsteem juba toimib, näiteks Šveitsilt. Kavas on välja töötada digitaalne tööriist, mis teeks ära esialgse järelevalve andmete põhjal, mida ettevõtjad praegugi riigile esitavad.