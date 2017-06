Haukanõmm lehepoiste keelamisest: riik ei tohi tekitada suure kanaema sündroomi

Vabaerakonna saadiku ja sotsiaalkomisjoni aseesimehe Monika Haukanõmme sõnul on Tööinspektsiooni otsus keelata ajalehtedel pakkuda lastele traditsiooniks kujunenud ajalehe müümise tööd suvel jäik ja bürokraatlik ning annab noortele signaali, et abitus ja suvine jõudeolek on justkui parem ja riigi nägemuses eelistatum elustiil.

"Ajalehtede väljaandjad on pakkunud lastele seda tööd kümneid aastaid ning alles tänavu otsustas Tööinspektsioon lausa väärteomenetlusega ajalehe korrale kutsuda. Jääb selgusetuks, milleks selline jäikus. Oleks võinud osapooltega rääkida, otsida lahendust ja vajadusel hoiatada tööandjat. Ei ole vaja tekitada suure kanaema sündroomi, mis õpetab inimestele abitust, sõltuvust ja võtab võimaluse ise sissetulekut teenida. See hävitab nooretel igasugust ettevõtlikkust," ütles Haukanõmm.

"On arusaadav, et töötingimused ei tohi lapsi ohtu seada. Kuid võtta vananeva ja kahaneva ühiskonna tingimustes noortelt ära võrdlemisi lihtsa töö tegemise võimalus, mis aitab kujundada edukaks tööeluks vajalikke hoiakuid ja harjumusi, ei ole õige signaal, mida peaksime andma. Eriti olukorras, kus laps seda tahab ja vanemad toetavad," ütles ta.

Monika Haukanõmme sõnul on murettekitav, et noorte ettevõtlikkus ja soov panustada uue väärtuse loomisesse erasektoris ei kasva. „Alaealine töötaja peab maksma sotsiaalmaksu osana ravikindlustust, kuigi ta on vastavalt seadusele niigi automaatselt kindlustatud. FIE-na tegutsevaid noori on käputäis. Õigusruum ja riigi suhtumine ei soodusta noorena töötamist ja ettevõtlikkust ning see on kindlasti suur viga. Kuidas me kavatseme oma riiki pidada, kui sotsiaalkulutused kasvavad, eakate arv kiiresti tõuseb ja samal aja piirame ebamõistlikult noorena töötamist? Noorte panus majandusse muutub järjest olulisemaks,“ sõnas ta.

