Haukanõmm: kas järgmisena lisab Ossinovski tubakasse iiveldusaineid?

Vabaerakonna saadik Monika Haukanõmm näeb täna esimesele lugemisele jõudvas tervise- ja tööministri Jevgeni Ossnovski tubaka-eelnõus "primitiivset usku karistuste ja piirangute kõikvõimsusesse, mis ei ole vabas ühiskonnas adekvaatne riigivalitsemise viis".

„Ossinovski keelutuhin kustutab järjekindlalt sotsiaaldemokraatliku erakonna nimest osa „demokraatlik“, mis peaks kandma endas austusavaldust inimeste vaba valiku suhtes. Tervise- ja tööminister on läinud keelustamistuhinas näiteks nii kaugele, et e-sigarettidele maitsete lisamine muutub keelatuks, samuti tubaka e-kaubandus. Järgmisena kohustatakse ehk lisama tubakale iiveldust tekkitavaid aineid,“ lausus Haukanõmm.

Tema sõnul peab rahvatervise kaitsmisel keskenduma ennekõike ennetustööle, tervislike hoiakute kujundamisele ning ravivõimaluste kättesaadavusele. „Keelamine, karistamine ja hirmutamine meenutab vägisi eelmist riigikorda ja ebaõnnestunud riiklike repressiivkampaaniaid. Tubakatoodete kättesaadavuse piiramisega peab samaaegselt tagama ravi ja rehabilitatsiooni kättesaadavuse, kahjuks seda aga pole,“ ütles Riigikogu sotisaalkomisjoni aseesimees Haukanõmm.

Vabaerakonna saadiku sõnul tuleb keeldude rakendamisel hoida tasakaalu ja kutsuda appi teadus. „Praegu on suitsetamine keelatud toitlustusasutustes ja mitmes avalikus kohas, see keeld on toiminud hästi. Politsei tegeleb aktiivselt alaealistele tubaka müüjatega. Mida vähem suitsetatakse, seda väiksemad on terviseriskid, kuid siiski on vale võtta täiskasvanult inimeselt vaba valik oma keha käsutada, kui see ei ohusta ega kahjusta teisi inimesi. Eesti riik on rajatud kui vabade ja iseotsustavate kodanike riik ning nii see peab ka jääma,“ lisas Monika Haukanõmm.