Haukanõmm: jookide suhkrumaks on silmakirjalik ja tekitab lisabürokraatiat

Vabaerakondlasest riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimehe Monika Haukanõmme sõnul on kohe riigikogus esimesele lugemisele jõudev magustatud jookide maks keerukas ja silmakirjalik rahakogumise viis, mida oleks otstarbekam asendada mõõduka ja lihtsa suhkrumaksuga.

Haukanõmm tõi välja, et jookide suhkrumaksust on tehtud suur rahvatervise rinne, mis ei kõla tõsiseltvõetavalt, teatas Vabaerakond.

„Uuringud näitavad, et joogid ei ole kaugeltki kõige suurem kahjuliku lisatud suhkru allikas Eesti inimeste toitumisharjumustes. Maiustuste ja pagaritoodete ületarbimine on isegi suurem mure. See maks on osa uute maksude laviinist, mis on väljamõeldud valitsuse ülepaisutatud lubaduste katteks,“ sõnas vabaerakondlane. „Aus oleks öelda, et mõtlesime välja uue maksu, sest vajame kümneid miljoneid koalitsioonileppe rahastamiseks. Praegu neid, kes julgevad probleemile tähelepanu juhtida, tembeldatakse kohe rahvatervise vastasteks,“ ütles ta.

„Kui on tõsine soov seista inimeste tervise eest, siis on mõistlikum maksustada mõõdukalt ja ühtlaselt suhkrut kui sellist. Valitsuse poolt pakutud mudel on keeruline ja tekitab lisabürokraatiat. Nimelt, hakkab riik taotlema Euroopa Komisjonilt riigiabi luba, et mitte koormata maksudega loodusliku suhkruga toodete tootjaid. Looduslik suhkur on teadupärast pigem normaalne ja lisatud suhkur on ohtlik. Selline keeruline skeem kõlab lausa absurdselt – ise loome probleemi ja siis asume seda Brüsseli bürokraatiamasina kaudu lahendama. See võib aga võtta väga palju aega ning positiivne tulemus pole garanteeritud,“ tõdes Monika Haukanõmm.

Eelnõu jõuab esimesele lugemisele lähiminutitel.