Haruldane pilt: Lõuna- ja Põhja-Korea juhid sõbralikult kätt andmas

Põhja-Korea riigipea Kim Jong-un ja Lõuna-Korea president Moon Jae-in poseerivad haruldases olukorras – piltidel sõbralikult kätt andmas.

Kim ja Moon on kohtunud seni kaks korda, aastatel 2000 ja 2007, mõlemal korral Põhja-Koreas.

Täna toimuv kolmas kohtumine toimub kahe Korea eraldusalal, ent siiski Lõuna poolel. Moon astus enne kõnealusele jõudmist siiski korraks ka Põhja territooriumile.

Kohtumisel tulevad jutuks mh Põhja-Korea relvaprogramm ja Koreade suhted, mis on juba 1953. aastast justkui sõjas, kuna ametlik rahulepe jäi kunagi sõlmimata.

Moon sõnaski, et ootab Koreade rahu sõlmimist, mis oleks kingitus kõigile korealastele. Kim teatas, et on südamlikeks ja siirasteks kõnelusteks valmis.

Kimi ja Mooni kohtumine peaks olema omamoodi välispoliitiline "soojendus" Kimi ja USA president Donald Trumpi kohtumisele mai lõpus või juunis.