Harrastusfotograaf Peeter Karaskit ründas ööl vastu tänast karu: sellist surmahirmu pole ma veel tundud. Käed värisevad ja süda lööb viimaseid täistuuridel lööke

„Appi, just praegu varahommikul kell 4.12 juhtus minu elu kõige ohtlikum seik! Mind ründas karu! Ma püüan küll rahulikuks jääda aga käed värisevad ja süda lööb viimaseid täistuuridel lööke,” kirjutas tuntud treener ja loodusfotograaf Peeter Karask ööl vastu tänast oma Facebookilehel.

Hetk tagasi oli mees elanud läbi midagi sellist, mida enamik inimesi ei koge ilmselt kunagi elus. Õnneks.

„Mu kurk on nii valus ja hääl on ära sest ma karjusin täiest kõrist, vehkisin kätega ja suure objektiiviga aga tema jooksis aina minu poole. Mul käis süda saapasääres ning arvasin, et siia ma nüüd jään...Ma hetkel istun autos, värisen üle keha ning mõtlen, et mõned minutid tagasi oleksid jäänud need minu elu viimasteks minutiteks,” kirjutas Karask öösel autost.

„See ei olnud enam elamus vaid esimene kord elus tundsin surmahirmu... Ma ei ole ega julge veel vaadatagi, mis pilte ma jõudsin sel surmaminutil teha kuid eks hiljem näeb, kui olen maha rahunenud ja loodan, et see juhtum pani mind veelgi rohkem elu üle mõtlema.... Ma ei ole uskunud jumalat aga nüüd tahan öelda: “Jumal hoidku!””

Karask ütles Delfile, et kogemus oli tõesti jube. Ta rääkis, et oli parajasti liikumas üle paariaastase raiesmiku puu suunas, kus lootis pildistada kakku. Äkki hakkas võsast kostma kõva raginat.