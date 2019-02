Harku vallavalitsus kinnitab: koolibussid on ohutud

Toimetas: Kadi Raal reporter-toimetaja RUS

Atko bussid Tallinnas Balti jaamas Foto: Eero Vabamägi

Ehkki viimastel nädalatel on Harku valla koolibussidele osaks langenud rohkelt negatiivset tähelepanu, kinnitab vallavalitsus, et teenus on ohutu ning olukorra parandamiseks tehakse aktiivselt tööd.