Harku vallas sõitis jälle koolibuss kraavi

Vallavalitsuse pressiesindaja Liina Rüütel kinnitas Delfile, et taoline intsident tõepoolest juhtus, süüdi olnud selles libe tee.

Vallavalitsus teatas elanikele järgmist: "Täna hommikul kell 7.28 vajus libeda tee tõttu H2 buss Humala teel (Jüri ja Mäe peatuse vahel) teelt välja. Liini läks teenindama buss 132BCV, kes lõpetas oma liini 8.43 Laulasmaal ja peale seda liikus Humala teele teisele bussile appi, et viia lapsed kooli. ATKO Liinid OÜ poolt valda laekunud info kohaselt helistas dispetšer hommikul koolidesse, et edastada info hilinemisest. Asendusbuss jõudis Mäe peatusesse kell 9. Vabandame ebamugavuste pärast!"

Kas laste ohtu seadmises on süüdi valla kehv teehooldus või bussifirma tegematajtmised, pole seega üheselt selge. Teada on ent, et ATKO bussid on sel aastal mitut puhku kraavi vajunud, politsei on neid kontrollides avastanud hulga puudusi, sealhulgas piduritega, ning vallavalitsus on astunud ka samme lepingu lõpetamiseks.

Samas sõidavad bussid praegu tuima rahuga edasi ja lõpetavad ikka kraavis. Mida vallavalitsus inimestele soovitab, kas oma lase säärase bussi peale panemine on ohutu või mitte, vahest peaks lapse ikka ise kooli viima? Sellele vallavalitsuse esindaja sõnaselget vastust andma ei soostunud, ilmselt peab igaüks ise otsustama, kas teenus on ohutu või mtite.