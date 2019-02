Harku vallas koolilapsi vedanud puudustega busside tõttu Atkoga veel lepingut ei lõpetata

Maanteeametil on õigus liinidel sõitvaid busse kontrollida ning neid vajadusel liiklusest eemaldada või puudujääkide osas ettekirjutisi teha. Kas ja kuidas kontrollitakse, et need puudujäägid saaks parandatud ning sobimatud bussid uuesti liinile ei satu?

Maanteeameti ühistranspordiosakonna juhtivekspert Mika Männik: Maanteeamet osaleb reididel tehnoekspertidena. See tähendab, et Maanteeameti spetsialistid vaatavad sõiduki üle, tutvustavad politseiametnikule leitud vigu ja annavad oma hinnangu, kas sõiduk tuleks saata erakorralisele ülevaatusele või rakendada sõidukeeldu. Politseiametnik otsustab seejärel kumba võimalust rakendab ning teeb vastava haldusakti. Erakorralisele ülevaatusele suunatud sõidukid või sõidukeelu saanud sõidukid peavad enne liiklusesse tagasitulekut läbima ülevaatuse. Sõiduki tehnoülevaatus teostatakse täies mahus. Maanteeamet saab ülevaatuse teostamise kvaliteeti kontrollida ülevaatuspunktidesse paigaldatud salvestusseadmete abil. Lisaks, kui sõidukil esinevad tõsised vead, saab selle panna üles Maanteeameti häireinfosse. See tähendab, et kui sõiduk läheb ülevaatusele, saab Maanteeamet sellest teada. Siis võetakse ülevaatuspunktiga ühendust ja palutakse teha pildid nendest sõlmedest, mis olid katki. Nii saab veenduda, et sõiduk on korda tehtud. Samuti saab rakendada järelkontrolli, kus teatud aja möödudes vaadatakse sama sõiduk jälle liikluses üle.

Konkreetse Harku valla koolibusside teema näitel. Kui bussifirmal oli probleeme ka möödunud aastal, siis kas üldse ja millistel tingimustel on Maanteeametil õigus öelda, et mõni firma ei tohiks mingeid liine sõita?