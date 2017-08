Harku vallas ajasid prügikastid hirmsasti üle. Vedaja vabandab ja lubab kiirustada

Selle nädala esimene pool sai Harku valla elanikel veedetud, kaelas pidev mure üleajavate prügikastide pärast. Sarnaselt sel kevadel Tallinnas ebaefektiivselt toimetanud Arvo Sarapuuga seotud prügiettevõttega pole Eesti Keskkonnateenuste (EKKT) prügiveoteenus suutnud tänavu suvel oma kliente lubadustele vääriliselt teenindada. Avalikus arutelus tuleb välja, et hilinevate äravedude tõttu kogunev prügi on pinnuks silmas elanikele igast valla nurgast.

Olgu tegu Suurupi, Vääna-Jõesuu, Rannamõisa või Murastega – Facebokis Harku valla elanike grupis muret avaldanud kodaniku postituse alla kogunes kiiresti pea 30 kommentaari, arutlemaks EKKT puuduliku prügiveoteenuse üle. Tuleb välja, et ettevõtte suhtlemine klientidega on pea nullilähedane ning mure olevat juba vallale edastatud. Praeguseks on prügi aeglaselt ära veetud. Miks aga selline olukord aset leidis?

Toimunu kohta selgitusi jagav EKKT juhatuse liige Bruno Tammaru teatab, et probleemi põhjustas paljude kehvade olude kokkulangemine ühele ajale. „Probleemid said alguse sellest, kui Harku valda teenindanud kogemustega autojuht lahkus töölt ja seda meie jaoks kõige keerulisemal ajal, kus paljud autojuhid olid samal ajal graafikujärgsel suvisel puhkusel,“ sõnab Tammaru. „Samuti esines meil sellel suvel ootamatult palju haigestumisi, mis omakorda kahandas meie võimekust asendusjuhtide leidmiseks. Lisaks vedas meid korduvalt alt Harku valda teenindav jäätmeveo tehnika.“

EKKT juhatuse liige võtab kokku, et selle koosluse tõttu tekkisidki õigeaegsel teenindamisel probleemid, mis eskaleerusid mitmete nädalate jooksul. „Olukord on siiski saamas kontrolli alla, oleme leidnud Harku valla põhiveokile appi teise veoki ja meeskonna, kes aitavad graafikujärgsel veopäeval teeninduseta jäänud klientide prügi ära vedada,“ lubab Tammaru. „Vabandame kõikide klientide ees ebamugavuste tekitamise pärast.“