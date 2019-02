Harku vald tahab vigaste koolibussidega lapsi vedanud firmaga lepingu lõpetada

Hiljuti viidi Harku vallas läbi reid näitas, et kaheksast koolibussist kuus ei vastanud nõuetele.

Vallavanema sõnul on tegemist väga kahetsusväärseks juhtumiga, seda enam, et siseliine teenindava ATKO Liinid OÜ-ga on neil probleeme olnud ka varem.

"See ei ole ju kogu liini probleem, vaid pigem nende koolibussidega. Sinna nad on pannud miskipärast kehvemad bussid kui hange ette näeb," rääkis Sandla.

Vald teeb koolibusside osas koostööd Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusega(ÜTK), mis 2015. aastal sõlmis hankelepingu ATKO Liinid OÜ-ga.

Bussifirmaga sõlmitud lepingus on ettekirjutised busside tehnilise seisukorra ja vanuse kohta, kuid neid on firma vallavanema sõnul kindlasti rikkunud.

"Juba teine kord on rikkumisi. See on tõsisem asi," ütles Sandla.

Seetõttu kohtusid paar päeva tagasi valla esindajad Põhja-Eesti ÜTK-ga ning arutleti selle üle, kas bussifirmaga on võimalik leping üles ütelda ning kooliliinide leida teenindama uus teenusepakkuja.

Probleem juba varem

Harku vallal oli probleeme ATKO Liinid OÜ-le kuuluvate bussidega juba mullu. Augusti lõpus tuvastati bussidel, mis pidid 1. septembris liinile minema, mitmeid likvideerimist vajavaid vigu.

Toona ei saanud lepingut lõpetada, sest rikkumisastmed ei olnud nõnda tõsised, selgitas Sandla. Siis pääses bussifirma trahviga.