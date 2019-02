Harku vald kavandab valla bussiliinide hanketingimuste karmistamist

"Uue vedaja leidmise riigihanke puhul konsulteerime kindlasti ka Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusega, kellel on palju kogemusi erinevate spetsiifiliste vedajahangete läbiviimisel. Analüüsime kindlasti läbi ka hetkel kehtiva hanke tingimused ja lepingulised sanktsioonid ning vajadusel täpsustame ja täiendame neid lähtuvalt omavalitsuse huvidest ja laste heaolust," ütles Harku vallavanem Erik Sandla Delfile. "Tõenäoliselt soovime uue hankega uuemaid busse, samuti on asjakohane turvavööde nõue," lisas ta.

"Sanktsioonide ja trahvide suurused vaatame samuti üle, kuid need peavad olema mõistlikud ja proportsionaalsed rikkumise iseloomu ja olulisusega. Detailsed hanketingimused selguvad ühistranspordikeskuse ja vallavalitsuse koostöös," ütles Sandla.

Delfi üritas kahe päeva jooksul Atkost ka telefonitsi ja kirjalikult kommentaari saada, aga tulutult. Teisipäeval ütles firma üldnumbril vastanud sekretär, et juhi Arvo Sarapuu juuniori kontakti nad ei jaga, aga on valmis küsimustele kirjalikult vastama. Saatsime need firma mailiaadressil, aga vastuseid ei laekunud. Pärastlõunal enam üldnumbril keegi telefonile ei vastanud.

"Me tegeleme teie päringuga," kostis sekretär täna. Vastate tänase päeva jooksul? "Ei oska öelda." Ta viitas, et neil on palgal ka pressiesindaja, kelle ülesanne päringutele vastata, aga ta ei saa öelda isegi tema nime. "Suhtlus käib läbi minu, edastan info," märkis ta.

Harku vallas läbi viidud reid näitas, et kaheksast kontrollitud bussist ei vastanud nõuetele kuus. Busside ülevaatuse tulemusena koostatud korduva ülevaatuse kontrollaktid on ettevõte vaidlustanud kohtus.