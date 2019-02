Harjumaal sõitis teelt välja lapsi vedanud koolibuss, 12 last aidati akna kaudu välja

Saku vallas juhtus õnnetus Kasemetsa teel, kus vastutuleva auto eest tee äärde tõmmanud koolilapsi vedanud buss vajus kummuli kraavi.

Lumehange vajunud bussi uksi ei saanud lahti teha ning 12 last tuli läbi akna välja aidata. Keegi õnnetuses siiski viga ei saanud.

Buss tõmmati kraavist välja traktori abil.

Sündmuskohal käinud bussifirma Samat ASi transpordikorraldaja Valdur Kuuskla sõnul olid õnnetuse põhjuseks halvad teeolud. "Seal on kitsas, kui buss sõidab ja sõiduauto vastu tuleb. Ma ei kujuta ette, kui teine buss vastu tuleb," kirjeldas Kuuskla õnnetuspaika. "Me mõtlesime, et kuramus, isegi suvel annab läbida seda. Mis rääkimata talvistest teeoludest. Ja tal tuli ainult sõiduauto vastu!"

Kuuskla ütles, et bussijuhi sõidukiirus ei olnud õnnetuse hetkel üldse suur.

Kuuskla sõnul kohtuvad bussifirma esindajad täna pärastlõunal Saku valla esindajatega, et kehvadest teeoludest ja teehooldusest rääkida. Ka eile sõitis sama firma buss kehvade teeolude pärast teelt välja ning tuli traktoriga kraavist välja tõmmata. "See aasta on üldse niisugune. Palju lund ja ei tehta tööd nii nagu peab," pahandas Kuuskla teeoludest rääkides.

Teinegi buss kraavis

Viimisis toimunud õnnetuse hetkel oli buss teel parklasse ega sõitnud sel ajal liinil, ütles valla kommunikatsioonijuhi kohusetäitja Elis Mäeots.

Reisijaid bussis ei olnud ning teehooldemasina abil aidati bussi teele tagasi.

Õnnetuses keegi viga ei saanud ning politseid juhtunust ei teavitatud.