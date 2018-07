Kuvatõmmis

Täna kell 12.48 sai häirekeskus teate, et Tallinna-Haapsalu maanteel Laitse küla kandis on kokku põrganud kaks autot. Ühest masinast on kaks reisjat viidd tervisekontrolliks haiglasse, liiklus sündmukohal on häiritud, üks sõidurada kinni. Politsei soovitab võimaluse korral piirkonda praegu vältida.