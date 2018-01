Harjumaal Lagedil avati täna uus lasteaed

Täna avati Lagedil uus lasteaed, kuhu mahub 120 mudilast.

Uus lasteaed asub Lagedi kooli vastas Kopli küla Kaare 41 kinnistul. Valminud hoone mahutab ära kuus rühma ja 120 last.

Rae vallavanem Mart Võrklaev märkis, et laste arv Lagedi senises lasteaias ja koolis on sedavõrd kasvanud, et vajadus eraldi lasteaiahoone järele oli suur. Viimased viis aastat on Lagedil olnud lasteaed ja põhikool samas hoones, nüüd saab seniste lasteaiaruumide arvelt laiendada ka kooli osa.

Lasteaiahoone on valminud Jüris asuva Võsukese lasteaia projekti alusel, mille on teinud ConArte OÜ, kuid hoone on väiksem ja mitte täismahus kahekorruseline. Majal on maaküte. Hoone on ehitatud mõeldes ka kogukonnale ning lasteaia 120-ruutmeetri suurust saali saab kasutada õhtustel aegadel treeninguteks.

Lasteaia ehitusega alustati tänavu kevadel ja peatöövõtja oli hankel parima pakkumise teinud AS Parmeron. Ehitusmaksumuseks kujunes 2,1 mln.

Lagedi lasteaed on Rae valla 10-s lasteaed. Viimase kümne aasta sees on avatud Rae valla erinevates piirkondades 7 lasteaeda. Aastal 2018 alustatakse kahe uue lasteaia ehitamisega Järvekülla, kuhu luuakse juurde 300 kohta.