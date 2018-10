Päästeameti pressiesindaja Jane Gridassovi sõnul on olukord tõsine. "Hoone on lausleekides ja katus sisse vajumas," kirjeldas ta põlengut. Ümberkaudsed elanikud peaksid kodude kaitseks sulgema uksed-aknad, et kaitsta end põlengust leviva suitsu eest.

Päästeameti kinnitusel põlengus kannatanuid ega vigastatuid ei ole.