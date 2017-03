Haridusteemaline tippkohtumine võtab luubi alla õpetajate professionaalse arengu

Tänasest reedeni toimub Šotimaal Edinburghis seitsmes õpetajavaldkonna tippkohtumine. Seekordseks võtmeküsimuseks on, kuidas viimaste PISA tulemuste taustal toetada õpetajate professionaalset arengut.

OECD ja rahvusvahelise õpetajate ametiühingu korraldatavalt parimate haridussüsteemidega riikide tippkohtumiselt on algusest saati osa võtnud ka Eesti. Hiljutiste PISA testi tulemuste taustal arutatakse seekord õpetajate võimaluste ja vahendite üle kvaliteetse õppe pakkumisel.

Eesti delegatsiooni juhi, haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) asekantsleri Mart Laidmetsa sõnul paistavad meie õpilaste väga head tulemused rahvusvaheliselt silma. "Samamoodi on rahvusvaheliselt pandud tähele meie investeeringuid õpetajate professionaalsesse arengusse. Haridusvaldkonnas peab tugeva kompetentsi säilimiseks eriti aktiivselt toetama elukestvat õpet ja enesetäiendamise võimalusi. See on keskse tähtsusega, et kiiresti muutuvas maailmas tagada kvaliteetne ja huvitav õpe," ütles Laidmets.

Suurbritannia ettepanekul kohtub asekantsler Mart Laidmets neljapäeval, 30. märtsil sealse haridusministri Nick Gibbiga, kellega arutatakse kahe riigi haridussektori arendamise kogemusi. Samuti külastatakse kohalikke koole ja kohtutakse haridusekspertidega, kes annavad ülevaate Suurbritannia haridussüsteemist.

Eesti delegatsiooni kuuluvad HTMi asekantsler Mart Laidmets, õpetajaosakonna juhataja Kristi Mikiver, ametiühingu esindaja Reemo Voltri ja koolijuhtide poolt Toomas Kruusimägi.