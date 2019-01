Haridusministeeriumi uueks kantsleriks saab senine Innove juhatuse liige Mart Laidmets

Minister Mailis Reps ütles, et Mart Laidmets tunneb suurepäraselt Haridus- ja Teadusministeeriumi vastutusvaldkondi ja ministeeriumi tippjuhtkonna endise liikmena ka organisatsiooni ennast. „Mart Laidmets on olnud ministeeriumis nii kõrghariduse osakonna juhataja kui ka asekantsler, kes on kureerinud üldharidust, kutseharidust, täiskasvanuharidust, noortepoliitikat ja koolivõrgu ning õpetajatega seonduvaid küsimusi. Ministeeriumi hallatava sihtasutuse juhatuse liikmena oli tema ohjata muuhulgas ka õppekava ja haridusuuenduste temaatika. Seega on tal otsene töökogemus kõikide haridustasemete juhtimisel. Mardi isikuomadused lubavad tal olla suurepärane tippjuht ja inimlik eestvedaja,“ sõnas minister Mailis Reps.

Mart Laidmetsa sõnul on Haridus- ja Teadusministeeriumil väga suur vastutus, et kogu ühiskond oleks valmis pidevalt õppima ja omandama uusi oskusi. „Koos partneritega nii haridussektorist kui ka väljapool seda on seatud ja seadmisel ambitsioonikad eesmärgid, mille saavutamiseks tuleb panustada ühtse meeskonnana,“ lisas Laidmets.