Haridusministeeriumi kantsler: Kohtla-Järve riigigümnaasiumi õnnestumiseks on vaja töörahu

„Kuna eesmärk on iga õpilase individuaalne arengutee, peame olema valmis selleks, et tagada igale õpilase tema arengut toetav lahendus, mis tähendab, et ei ole mõistlik jääda kinni loosungitesse, et kas kõik eesti keeles või mitte midagi. Kuigi loomulikult on kaugem ja peamine eesmärk ühtluskool ja suurepärane eesti keele oskus kõikidel õpilastel,“ lisas Laidmets.

„Tegu on väga olulise õppeasutusega Ida-Virumaal. Me ei saa tegutseda kiirustades ja laskma end emotsioonidega kaasa viia. Peame ära kuulama kõik asjaosalised, tuginema ekspertteadmistele – kaasame täiendavalt asjatundjaid ja eksperte, kes tunnevad suurepäraselt nii haridus- kui ka keeleküsimuste problemaatikat,“ ütles Laidmets.

Haridus- ja Teadusministeerium plaanib kiiresti kohtuda ka Kohtla-Järve venekeelse kogukonna esindajatega. Viimastel päevadel on ministeerium saanud märkimisväärse hulga signaale, et Kohtla-Järve venekeelne kogukond soovib personaalseid kokkusaamisi ministeeriumi esindajatega. Suhtume sellesse soovi kohase tähelepanuga ja peame õiglaseks sarnaselt eesti kogukonnaga arutada ja selgitada riigigümnaasiumi teemaderingi eraldiseisvalt ka vene elanikkonnaga.