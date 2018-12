Haridusministeeriumi endine osakonnajuhataja: on ebaõiglane öelda, et lahkuma sunniti inimesi, kes polnud piisavalt pühendunud

Sel nädalal jõudsid avalikkuse ette haridusministeeriumis pikalt kuhjunud pinged seoses kantsler Tea Varraku juhtimisstiiliga. Temaga kokku puutunud inimesed räägivad, et ta on võimukas, agressiivne ja kolleegide suhtes lugupidamatu. See on toonud ministeeriumis kaasa halva tööõhkkonna ja suure kaadri voolavuse.

Varrak kaitses täna enda tööpõhimõtteid. "Nõudlikkus ja mugavus ei käi kokku. Vastupidi: nõudlikkus võib kaasa tuua ebamugavust. Ebamugavust nende jaoks, kes ei pinguta piisavalt, et meie riigi eesmärke ja sihte saavutada," ütles Varrak.

Täna õhtul avaldas siis Käosaar sotsiaalmeedias oma arvamuse kõigest. "Olen jälginud kõrvalt oma pikaaegses armsas ministeeriumis toimuvat, olen püüdnud näppe klaviatuurilt eemal hoida... aga. Täna on terve päev mu hinge painanud ebaõigluse tunne - kui viidatakse, et HTMis on koondatud või teisiti lahkuma survestatud kolleegid, kes ei ole olnud piisavalt pühendunud, ei ole olnud piisavalt Eesti eest väljas, ei ole emotsionaalsed ega enese suhtes nõudlikud jne. Vat see ei ole enam aus!"

"See on ebaõigalne ja alandav - töötasin nende kolleegidega koos paljudega 10 aastat, need on pühendunud, targad, suure teadmistepagasiga Eestile pühendunud inimesed! Inimesed, kes viisid läbi EL eesistumise ja tegid muid suuri asju. Me olime alati uhked selle tööõhkkonna, konstruktiivsete arutelude, avatuse ja üksteisesse sõbraliku suhtumise üle. Mina toetan oma kolleege!" lisas Käosaar.