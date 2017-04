Haridusministeerium: Otsa kooli direktor Saluveer rikkus töölepinguseadust

Georg Otsa nimelise muusikakooli direktor Aarne Saluveer on uute palga maksmise aluste kehtestamisel rikkunud töölepinguseadust, kinnitas haridus- ja teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna asejuhataja Teet Tiko pärast tänast ümarlauda kooli juhi ja töötajatega.

“Põhimõtteliselt rakendas Saluveer uut palga maksmise alust, ilma et ta oleks selles töötajatega kokku leppinud,” selgitas haridus- ja teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna asejuhataja Teet Tiko Delfile, kuidas Saluveer töölepinguseadust rikkus.

Otsa muusikakooli töötajate ja Saluveeri vaheline tüli jõudis täna haridus- ja teaduministeeriumi, Otsa kooli direktori ja töötajate vahelise ümarlauani, kus arutati uut palga- ja töökorraldussüsteemi, mille tõttu nõuab 79 lepingulist töötajat 136st Saluveeri lahkumist.

Tiko kinnitas pärast ümarlauda, et muutmise protsessis tegid vigu mõlemad pooled — ühelt poolt oli vähe teavitamist, teiselt poolt oli vähe soovi mõista või kaasa rääkida.

Ta lükkas ümber väite, et ministeerium ei pühendunud piisavalt töötajate muredesse. "Ministeerium on kõikidele töötajate kirjadele vastanud. See, et me ei ole käitunud nii, nagu nemad on oodanud, on teine küsimus."

Haridusministeerium plaanib Saluveeriga vestelda ning seejärel otsustada, kuidas edasi minna. Seda, kas koolijuht saab ametis jätkata, Tiko ei kinnitanud.

Saluveeri palga- ja töökorralduse muudatuste järel tõusis töötajate keskmine palk, kuid samas kasvas ka täistööaja jaoks vajalike kontakttundide arv 22-lt 26-30 tunnini.