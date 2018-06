Haridus- ja teadusminister Mailis Reps andis üle Gaudeamuse tänumedalid

Medalite saajate hulgas oli viis eestlast:

• Alo Ritsing. Ritsing on festivaliga seotud alates esimesest Gaudeamusest 1956. aastal kuni tänaseni. Ta oli festivali mõtte ellu kutsunud Tartu Akadeemilise Meeskoori laulja, dirigent ja peadirigent aastani 2017. Alo Ritsing oli Eestis toimunud XII ja XV Gaudeamuse kunstiline juht ja peadirigent.

• Vaike Uibopuu. Uibopuu oli festivali mõtte ellu kutsunud Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori dirigent ja peadirigent aastatel 1963 – 2005, V-XIII ja XV Gaudeamuse dirigent.

• Olavi Pihlamägi. Pihlamägi on olnud Gaudeamuste ettevalmistamisega seotud üle 50 aasta – alates aastast 1967.

• Jaan Laidmets. Laidmets on olnud Gaudeamuste ettevalmistamise ja läbiviimisega seotud alates 2004. aastast, panustades festivali korraldusse erinevates vabatahtlikes ametites, nt juhtides üldkorraldust, transporti, majutust, toitlustust jm.

• Ene Raid. Raid on olnud Gaudeamuste ettevalmistamise ja läbiviimisega seotud alates 1999.aastast ning oli XIII ja XIV Gaudeamuse vastutav korraldaja.

Mailis Repsi sõnul on tänumedalite üleandmine suur au. „Mul on au anda täna tänumedalid inimestele, kes on Gaudeamuse korraldamisse pikkade aastate vältel panustanud. Teie – koori-, tantsu ja orkestrijuhid, peokorraldajad – olete Gaudeamuse traditsiooni hoidnud ja edasi kandnud, teieta Gaudeamus ei kestaks!“ ütles Reps oma tänukõnes.

„Tänan südamest kõiki, kes seekordse Gaudeamuse korraldamisega tegelenud – see pidu on teie nägu! Peokava on äärmiselt mitmekülgne, pakkudes kaasaelamisrõõmu igas vanuses pealtvaatajatele. Eilne avaüritus pakkus kaunist kuulamist ja suurejoonelist vaatemängu. Ootan huviga tänaöist tantsuetendust ja homset laulupidu,“ lisas Reps.

Gaudeamuse tänumedali kujundas kunstnik Kalle Toompere.

Täna Eesti Rahva Muuseumis toimunud tänuvastuvõtul võõrustas haridus- ja teadusminister Mailis Reps Eesti, Läti ja Leedu delegatsioonide esindajaid, peo kunstilisi juhte ja korraldustoimkonna liikmeid. Vastuvõtul osalesid ka kõigi kolme korraldajamaa ülikoolide rektorid ning mitmete riikide suursaadikud.

Läti tänumedalid:

• Agra Bērziņa – Läti delegatsiooni tegevjuht.

• Māra Katvare – Gaudeamuste koordinaator ja korralduskomitee liige alates 1981. aastast.

• Uldis Šteins – olnud Gaudeamustega seotud alates 1956. aastast, osalenud nii tantsija ja tantsujuhina kui ka Läti tantsuprogrammi pealavastajana.

• Juris Kļaviņš – osalenud Gaudeamustel alates 1967. aastast segakoori Juventus dirigendina ning olnud alates 1999. aastast Läti kooride peadirigent.

• Rolands Juraševskis - osalenud Gaudeamustel alates 1967. aastast tantsija ja tantsuansambli kunstilise juhina, alates 1991. aastast Läti rahvatantsude pealavastaja.

• Edīte Simanoviča – Gaudeamuste koordinaator alates 1973. aastast.

• Asja Visocka – osalenud Gaudeamustel tantsija ja koordinaatorina alates 1972. aastast.

• Anita Prūse – olnud Gaudeamuste koordinaator alates 1979.

• Modris Rekis – osalenud kõigil Gaudeamustel alates 1956. aastast.

Leedu tänumedalid:

• Saulius Liausa – Leedu delegatsiooni üldjuht ja koordinaator

• Gražina Kasparavičiūtė – Leedu delegatsiooni koordinaator

• Prof. Vidmantas Mačiulskis – Leedu tantsijate kunstiline juht ja peakoreograaf

• Prof. Dainius Puišys – Leedu koorilauljate kunstiline juht ja peadirigent

• Jolanta Kisielytė-Sadauskienė – Leedu rahvamuusikaansamblite kunstiline juht