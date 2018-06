Haridus- ja teadusminister annab 19 inimesele Gaudeamuse tänumedali

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul on Gaudeamuse tänumedalite üleandmine suur au.

"Need inimesed – legendaarsed koori- ja tantsujuhid, aastakümneid festivali korraldamisse panustanud – on Gaudeamuse traditsiooni läbi aastate hoidnud ja edasi kandnud. On hea näha ka tänaste osalejate seas inimesi, kes on olnud Gaudeamusega seotud selle algusest, 1956. aastast peale.

Tänan südamest kõiki seekordse festivali esinejaid, juhte ja korraldajaid – teieta ei oleks Gaudeamust. Seekordne peokava on äärmiselt mitmekülgne, pakkudes kaasaelamisrõõmu igas vanuses pealtvaatajatele. Igaühel Gaudeamuse 4500 osalejast on oma roll peo õnnestumisel,“ ütles Reps.

Teiste seas saab tänumedali legendaarne koorijuht Alo Ritsing, kes on Gaudeamusega seotud alates esimesest festivalist 1956. aastal ning oli ka XII ja XV Gaudeamuse kunstiline juht ja peadirigent.

Alo Ritsingu isa, dirigent Richard Ritsing oli üliõpilaslaulupeo mõtte algataja.

Tänumedalid antakse üle 23. juuni õhtul Eesti Rahva Muuseumis toimuval tänuvastuvõtul, kus haridus- ja teadusminister Mailis Reps võõrustab Eesti, Läti ja Leedu delegatsioonide esindajaid, peo kunstilisi juhte ja korraldustoimkonna liikmeid. Vastuvõtul osalevad ka kõigi kolme korraldajamaa ülikoolide rektorid ning mitmete riikide suursaadikud.

XVIII Gaudeamus on Eesti Vabariigi juubeliaasta tähistamise üks suviseid tähtsündmusi. Medali kujundas kunstnik Kalle Toompere.