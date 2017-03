Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleriks saab Tea Varrak

Vabariigi Valitsus kinnitas haridus- ja teadusminister Mailis Repsi ettepanekul 27. märtsist Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleriks senise Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni ja ettevõtlussuhete prorektori Tea Varraku.

Minister Mailis Reps ütles, et Tea Varraku vaieldamatu tugevus on pikaajaline suurte avaliku sektori asutuste juhtimise kogemus. „Tea Varrakul on juhtimiskogemusi nii avalikus sektoris kui ka haridusvaldkonnas, viimati Tallinna Tehnikaülikooli prorektorina, kuid varem ka Mainori majanduskooli ja Audentes asutajana. Tema kogemustepagas on väga asjakohane ministeeriumi kui organisatsiooni ja selle vastutusvaldkondade arendamisel,“ sõnas minister Reps.

Tea Varraku sõnul on haridus- ja teadusvaldkond talle väga südamelähedased. „Usun, et senistele kogemustele toetudes saan aidata kaasa valdkondade arendamisele. Erilist tähelepanu soovin pöörata varsti kätte jõudvale ajale, kui Euroopa Liidu toetused vähenevad märkimisväärselt ja peame hakkama ise edukalt toime tulema – seda ka hariduses. Samuti tahan pöörata tähelepanu noortele, kes katkestavad varajases faasis oma kutse- ja kõrgharidusõpingud, mistõttu peame suutma teha õpetamise protsessi kaasaegseks ja huvitavaks. Meile kõigile on väljakutse ka täiskasvanuharidus elukestvas õppes,“ osutas Varrak. Ta lisas ka, et tänab TTÜ-d võimaluse eest ülikooli arengule kaasa aidata ning on veendunud, et ülikool liigub edasi õigel kursil.

Kantsleri ametiaeg kestab viis aastat.

Viimased kuus aastat töötas Tea Varrak Tallinna tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse Mektory direktorina, millest neli aastat ka innovatsiooni ja ettevõtlussuhete prorektorina. Aastatel 2006-2011 oli ta rahandusministeeriumi kantsler ning 2005-2006 rahandusministeeriumi abiminister. Aastatel 2002-2005 oli Varrak Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse esimees ja AS Juura Õigusteabe nõukogu esimees. Ta on AS Audentese asutaja ja oli aastatel 1997-2002 juhatuse esimees. 1995-1997 oli Tea Varrak Fontese Koolituse AS juhatuse esimees ja 1992-1995 Mainori majanduskooli direktor, olles ka mõlema ettevõtte asutaja.

Tea Varrak on omandanud Tartu ülikoolis ärijuhtimise magistrikraadi. Teda on autasustatud Presidendi Valgetähe III klassi teenetemärgiga.