Haridus- ja teadusministeerium tunnistab: õpetajate lähtetoetuselt tuleb tasuda tulumaksu

Möödunud aasta lõpus kirjutas Eesti Päevaleht segadusest seoses õpetajate lähtetoetuse maksustamisega. Selgus, et alates lähtetoetuse esmakordsest väljamaksmisest kümme aastat tagasi ei ole haridus- ja teadusministeerium (HTM) toetuse pealt tulumaksu kinni pidanud. Nimelt leidsid nad, et tegu on maksuvaba toetusega.

Maksu- ja tolliamet (MTA) aga tõlgendas tulumaksuseadust teisiti, öeldes, et õpetajatele mõeldud lähtetoetus kuulub tulumaksuga maksustamisele. Nendega nõustus ka rahandusministeerium.

Palju segadust külvanud maksuküsimus jõudis käesoleva kuu alguses lõppfaasi. Pärast arutelusid rahandusministeeriumiga andis HTM teada, et alates 2018. aastast peab asutus ise lähtetoetuselt tulumaksu kinni. Õpetaja või tugispetsialisti kättesaadav lähtetoetuse summa sellest ei muutu. Varasematel aastatel väljamakstud toetuse maksuarvestus samuti ei muutu.

2019. aastal võetakse tuludeklaratsioonide esitamisel tulumaksuvaba miinimumi arvestamisel aluseks kogu 2018. aasta tulu, seega võib lähtetoetuse maksustatavaks tuluks muutumine muuta aasta maksuarvestust.

"Selleks, et vältida olukorda, kus lähtetoetuse saaja kaotaks ministeeriumi seadusetõlgenduse tõttu, kompenseerib HTM võimaliku maksuvaba tulu arvestuse vahe. Selleks tuleb ministeeriumile pärast tulude deklareerimist esitada vabas vormis avaldus," on kirjas HTM-i kodulehel.