Haridus- ja teadusministeerium käis 33 inimesega Soomes visiidil, see läks maksma üle 11 000 euro

Haridus- ja teadusministeeriumi delegatsiooni kuuluvad lisaks ministrile kantsler Tea Varrak, ministeeriumi asekantslerid ning osakonnajuhatajad.

Ministeeriumi pressiesindaja Liisi Polli sõnul käis ebatavaliselt suur delegatsioon Soomes põhjusel, et tegu oli õppevisiidiga. „Kuna soovime ka Eestis kutsekoolide õppekavasid üldhariduskoolide ja täienduskoolitustega integreerida, siis Soome kogemus omavalitsuste koostööst hariduse korraldamisel on Eestile väga oluline,” põhjendas Poll ja lisas, et oluline on kõikide ametnike ühine arusaam asjast.

„Eesti on Soome haridussüsteemist viimased 30 aastat pidevalt õppinud. Soome hariduskeskuste mudel on unikaalne ja eri piirkondes erinev, selle korraldust ongi vaid siin võimalik tundma õppida,” sõnas minister Mailis Reps.