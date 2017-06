Hanso Valgevene visiidi eel: suhtluskanalid Valgevenega peavad olema avatud

Riigikaitsekomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsioon viibib kolmepäevasel visiidil Minskis, kus kahepoolsetel kohtumistel räägitakse julgeolekust ning tutvustatakse Eesti eesmärke ja tegevuskava Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise perioodil.

„Tutvustame Valgevene kolleegidele idapartnerlusega seotud eesistumise üritusi ja vahetame mõtteid Euroopa julgeoleku teemadel,“ ütles komisjoni esimees Hannes Hanso.

„Euroopa Liidu idapartnerluse poliitika on oma olemuses ellu kutsutud idapoolsete naabritega koostööks,“ rääkis Hanso. „Meie kõigi julgeoleku huvides on usaldusväärsed suhted. Arvan, et Valgevene on riik, millega meil peavad olema avatud suhtluskanalid - seda ka parlamentide vahel. Aus arvamuste vahetus tekitab suuremat vastastikust arusaamist.“

Hanso sõnul on märgata, et Valgevene soovib olla heades suhetes Euroopa Liiduga, ehkki hetkel peetakse oma strateegiliseks partneriks ja liitlaseks Venemaad.

Hanso sõnul valmistab Euroopale muret Venemaa agressiivne käitumine ja koos Valgevenega planeeritav Zapad 2017 õppus. Hanso pidas väga positiivseks, et Valgevene on lubanud Zapad õppusele kutsuda vaatlejad. „See samm on õiges suunas," ütles ta. "Ka on väga positiivne, et eestlased saavad juba mõnda aega Minskisse viisavabalt."

Kohtumistel parlamendi esindajatekoja asespiikriga ja rahvusliku julgeoleku komisjoni liikmetega tulevad muude teemade kõrval kõne alla suhted Venemaa ja Ukrainaga, aga ka teiste idapartneritega. Komisjonide delegatsioon kohtub Minskis ka Valgevene Eesti sõprusgrupi liikmetega, samuti on kavas kohtumised kaitseministeeriumis.

Reedel peab Hanso loengu Valgevene Riiklikus Ülikoolis rahvusvaheliste suhete teaduskonna tudengitele. Laupäeval külastatakse Minski Sõjaväeakadeemiat ja kohtutakse õppuritega.

Valgevene visiidil osalevad lisaks riigikaitsekomisjoni esimehele Hannes Hansole, komisjoni liikmed Johannes Kert ja Ants Laaneots ning Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Jaak Madison.