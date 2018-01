Hanso: Trumpi presidendiks saamise tõttu kardetud ohud pole reaalsuseks saanud

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe Hannes Hanso sõnul pole reaalsuseks saanud ohud, mida kardeti seoses Donald Trumpi saamisega Ameerika Ühendriikide presidendiks.

"Eks me ju kõik teame, et kui tuli uus administratsioon, olid ka kõikvõimalikud erinevad ohud meie jaoks õhus olemas," ütles Hanso Delfile. "Arvati, et võib-olla tekib mingisugune Trumpi-Putini nii-öelda suur diil, kus meie arvamust ei küsita, vaid lepitakse üle meie peade mingites asjades kokku. Jumal tänatud, seda ei juhtunud," lisas ta.

"USA poliitiline establishment julgeoleku teemadel ei ole ju tegelikult oma käitumist ka Trumpi ajal muutnud. USA kohalolek Euroopas on suurenenud, väga lähedane koostöö on meil ka kahepoolselt Eesti ja Ameerika Ühendriikide vahel ja nii edasi," rääkis Hanso. "Nii et selles mõttes kui olid mingid ohud õhus, siis on väga hea, et need ei realiseerunud," lisas ta.

USA uudistesait The Daily Beast kirjutab, et USA president Donald Trumpi rahvusliku julgeoleku nõukogu liige käis mullu välja mõtte, et Putini-Venemaale meeldimiseks võiks USA väed Ida-Euroopast välja viia.

Mõte, et USA peaks "Venemaaga uue suhte loomise huvides oma huvid ümber piiritlema" saabus lauale peagi pärast Trumpi presidendiks saamist ehk 2017. aasta veebruaris.