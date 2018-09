Hanso selgitab lahkumist poliitikast: mul on neli väikest last, poliitikas on pikad tööpäevad ja palju lähetusi

Hanso nentis, et kord riigikokku valitud inimene ei pea seal elu lõpuni töötama. Ta tundis kaasa neile, kes teist moodi elada ei oskagi ja keda keegi mujal ette ei kujuta. Tema ise leidis, et oli vinge aeg, tehti suuri ja tähtsaid asju, aga nüüd võiks poliitikast lahkuda.

Hanso on olnud oma üsna lühikese poliitikukarjääri käigus Kuressaare linnapea, riigikogu väliskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni esimees ja kaitseminister. Jätkamise asemel leidis ta aga, et miks mitte lahkuda siis, kui kõik on hästi.

"Tahaksin tegeleda muude asjadega," ütles Hanso. Ta ütles, et tal on neli väikest last, aga töötunnid on Eestis olles ettearvamatud, tihti hommikust õhtuni, lisaks on väga palju lähetusi. Töö poliitikas tuleb kõik millegi arvelt.

Peale riigikogust lahkumist loodab ta tegevust jätkata kas riigikaitse või välissuhtluse valdkonnas, sest nende küsimustega on ta kõige enam tegelenud. Ta ei välistanud ka muid valdkondi, naerdes, et tal on olemas ka D-kategooria juhiload, et bussijuhiks hakata.

Viimase paari aasta jooksul on tal riigikogus olnud mitmeid lahkarvamusi nii koalitsioonis kui oma erakonnas. Ta kritiseeris kaitsekulutustest 10 miljoni edasilükkamist ja hääletas jaanuaris justiitsminister Urmas Reinsalu umbusaldamise poolt, sellal kui tema erakonnakaaslased umbusaldust ei toetanud.

"Mina südametunnistusega vastuollu ei taha minna," ütles Hanso. Tema sõnul käib ausa poliitika tegemise juurde see, et erimeelsuse korral antakse sellest avalikult teada ja vajadusel hääletatakse ka koalitsiooni vastu.