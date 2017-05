Hanso: pugeda selle taha, et mingi sõnastus ebaõnnestus, ei päde. Mina laseks Korbi lahti

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kommenteeris, et riigihalduse minister Mihhail Korb tuleks lahti lasta, sest ta ei toeta Eesti kuulumist NATOsse. Korbi hilisem vabandus, et tegu oli ebaõnnestunud sõnastusega, Hanso hinnangul ei päde.

"Olen teel NATO Parlamentaarse Assamblee kohtumisele Tbilisis. Tulen lennukilt maha ja kuulen, et Keskerakonna minister Korb arvab, et Eesti ei peaks NATOsse kuuluma. Noh, paistab, et mõned keskerakondlased hakkavad kapist välja tulema. Kas selliseid on meil ehk valitsuses veel?" kirjutas Hanso Facebookis.

"PM Ratas peab mina arust oma poole ära valima ja siis valitsuses vastavad korrektuurid tegema. Pugeda selle taha, et mingi sõnastus ebaõnnestus, ei päde. Tore uudis päev enne NATO tippkohtumist Brüsselis. Mina laseks Korbi lahti."