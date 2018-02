Hanso: paljud erakonna liikmed ei saa aru, millega SDE tegeleb. Ei tohiks olla tabusid, ka erakonna esimehe vahetamise osas

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) kõigest kaheksaprotsendilist ja erakonna esimehe Jevgeni Ossinovski kolmeprotsendilist reitingut kommenteerides ütles SDE riigikogu fraktsiooni liige Hannes Hanso, et erakonnas ei tohiks olla tabusid, vaid arutada tuleks nii võimalikke muudatusi valitsusdelegatsioonis kui ka esimehe võimalikku vahetust.

„Ega pilt ilus ei ole. Sellise toetuse pealt on masendav valimistele minna. Ei näe, kuidas asjad peaksid paranema,” rääkis Hanso. Sotsid ei oleks tema sõnul pidanud justiitsminister Urmas Reinsalu umbusalduse ajal teda toetama.

Hanso sõnul on sotsid teinud endale palju mainekahju, võttes vastutuse valitsuse kollektiivsete otsuste eest. „Oleme end nurka mänginud,” nentis Hanso.

Ta rääkis, et kui ta Saaremaal inimestega kokku satub, siis küsitakse temalt kogu aeg, mida küll valitsus alkoholiaktsiisi tõstes mõtleb. Paljud erakonnakaaslased ei mõista Toompeal vastu võetud otsuseid, sest SDE juhtkond pole suutnud oma otsuseid ka erakonna sees selgitada.

Hanso imestas, miks on inimestele nii oluline, kas õllepudel maksab 0,99 või 1,19 eurot, aga see paistab olevat elutähtis küsimus. Mida aga alkoholiaktsiisiga edasi teha, ta kohe öelda ei osanud. Piirikaubandust alahinnati, aga Hanso sõnul tuleks vaadata ka tervikmõju, sealhulgas seda, kas vähenevad alkoholisurmad ja alkoholijoobes toime pandud kuriteod, sest ka sellel on oma hind.

Loe veel

„Fakt on, et lätlased pole rumalad, ka nemad tõstavad aktsiisi, sest Läti eelarvet tuleb täita,” ütles Hanso.

Olukorra parandamisel tabuteemasid olla ei tohiks. „Tuleks ausalt rääkida, et äkki tuleks esimees ümber vahetada,” ütles Hanso. Mida Ossinovski ise sellest arvab, Hanso öelda ei osanud, aga tema sõnul on selge, et rahvas Ossinovskit peaministrina näha ei taha.

Hiljuti sündis Hansol kuues laps, mistõttu on tal käed tööd täis ja ta ei saa isegi olemasolevate kohustusega korralikult hakkama, uute võtmisest rääkimata. Hanso ütles, et pole kindel, kas ta järgmistel valimistel riigikogusse kandideerib, rääkimata sellest, et ise võiks SDE esimeheks kandideerida.