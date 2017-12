Hanso: kui kaitseinvesteeringute reale ei panda tagasi 10 miljonit eurot, siis mina riigieelarve poolt ei hääleta

Sotsist riigikogu liige ja endine kaitseminister Hannes Hanso ähvardab jätta hääletamata riigieelarve poolt, kui kaitseinvesteeringute reale ei panda tagasi 10 miljonit eurot.

"Kaitsevõime arendamisse on vaja raha juurde. Lisainvesteeringute kärpimise plaan minu hinnangul ei lenda. 10 miljonit, mis vahepeal kaduma läks, tuleb eelarvesse tagasi panna. Minu häälega riigieelarve hääletusel koalitsioon muidu arvestada ei saa. Riigikaitse rahastamine tuleb Eestis üldse üle vaadata, siis ei pea ka lisainvesteeringutega igaaastaselt jaurama. Normaalne tase algaks 2,5 protsendist SKPst," kirjutab Hanso sotsiaalmeedias.

Eile kirjutas Eesti Päevaleht, et riigieelarve puhul on tekitanud pahameelt otsus, millega valitsus tahab muuta riigikaitse investeeringute programmi ja nihutada 10 miljonit eurot 2018. aastast 2019. aastasse.

Reformierakond on teinud muudatusettepaneku see summa investeeringute reale tagasi panna. Sedagi muudatust peab rahanduskomisjon hääletama ja tulemus võib samuti jääda 6:6 viiki. Ent siis jääb koalitsiooni tahe peale, sest viigi korral hääletab ettepanekut ka suur saal, kus koalitsioonil on enamus.

Kaitseinvesteeringuid arutas üleeile ka riigikaitsekomisjon, kuhu olid kutsutud kaitseinvesteeringute keskuse esindajad. Eile kohtusid komisjoni liikmed kaitseministeeriumi juhtkonnaga.

Ka komisjoni juhti Hannes Hansot üllatas valitsuse otsus tõsta 10 miljonit eurot 2018. aasta eelarvest edasi, sest hankeid ei olevat võimalik selle ajaga korraldada ja ostud saadaks kätte alles 2019. aastal.

Ka endine kaitseminister, hetkel parteitu riigikogu liige Margus Tshakna kritiseeris otsust lükata edasi kaitseinvesteeringute programmi rahastamine. Järgmise aasta eelarvest lükati 10 miljonit laskemoona ostmise raha 2019. aasta eelarvesse.

"Iseseisva kaitsevõime ehk laskemoona ostmiseks ette nähtud 10 miljonit võeti 2018. aasta eelarvest lihtsalt ära. Tegelikult on see masendav, et eelarveaukude lappimiseks võetakse raha juba kokku lepitud kaitseinvesteeringute arvelt," kirjutas Tsahkna sotsiaalmeedias.

"Kaitseinvesteeringud lepiti kokku juba koalitsioonilepingus, hiljem kõikides strateegiates ja arengukavades kinnitati kaitseinvesteeringuteks igal aastal 20 miljonit eurot järgmise kolme aasta jooksul. Selleks oli kõik ette valmistatud, kuna kaitsemaalimas on hanked pikaajalised. Igasugu muud lollust viiakse ellu aga Eesti iseseisva kaitse arendamisest võetakse raha ära. Mingisugused raamatupidamuslikud hookuspookused ei ole vabanduseks," lisas Tsahkna.