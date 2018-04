Hanno Pevkur Siim Kallase kriitikast: mina ei hakka temaga vaidlema

Ametist lahkuv Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ei soovi partei auesimehe Siim Kallase etteheiteid ebaõnnestunud erakonna juhtimise kohta kommenteerida, öeldes et igaühel on võimalik kirjutada, mida ta soovib.

"Mina ei hakka Siimuga (Kallas - toim) vaidlema. Igaühel on vaba õigus kirjutada, mis ta soovib, ja võimalus jääda väärikaks," ütles homme erakonna juhi koha Kaja Kallasele loovutav Pevkur Delfile.

Erakonna auesimees Siim Kallas ütles täna erakonnakaaslastele saadetud kirjas, et ametist lahkuv Reformierakonna esimees Hanno Paevkur ei saanud erakonna juhtimisega hakkama ega suutnud motiveerida oma toetajaid.

"Hanno Pevkur ei saanud erakonna esimehena hakkama. Olin vormiliselt neutraalne, aga arvasin Taavi Rõivase tagasiastumise järel, et Hanno Pevkur on parem variant erakonna esimeheks kui Kristen Michal. Toetasin teda erakonna juhatuses. Aga tema toetajaskond lagunes laiali. Tema kõned ja intervjuud olid igavad ja ebahuvitavad. Jutt mingitest "uuendusmeelsetest", kes justkui on koondunud Pevkuri ümber, kuulub huumori valdkonda. Ta ei osanud juhtida fraktsiooni, ka seal ei suutnud ta motiveerida oma toetajaid," leidis Kallas.