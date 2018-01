Hanno Pevkur: Reinsalul kulus vaid hetk, et naeruvääristada terav lähisuhtevägivalla teema

"Justiitsminister Urmas Reinsalu näitas täna, kuidas hetkega naeruvääristada ühiskonnas väga terav lähisuhtevägivalla teema," hindab Reformierakonna esimees Hanno Pevkur.

"Politsei statistika näitab, et lähisuhtevägivald ei lange vaid kasvab - 2016. aastaga võrreldes on perevägivallajuhtumite arv kasvanud 79 juhtumi võrra - 12 076-lt 12 155 juhtumini. Olukorra tõsidust näitab võigas fakt, et 12 protsendil juhtumitest on lapsed olnud vägivalla tunnistajateks või ise ohvriks. Eelmisel aastal kaotas oma elu viis lähisuhtevägivalla ohvrit," märgib ta Delfile.

"Need on faktid, mida justiitsminister pidi teadma, kui ta selle avalduse tegi. Need numbrid, mille taga on reaalsed elud, on "väga selgelt" ta "laual", kui kasutada koalitsiooni viimase aja retoorikat."

Pevkur loodab, et et tegemist oli emotsionaalse ja läbimõtlematu avaldusega ning mitte justiitsministri tegelike väärtushoiakutega, mis kogemata kombel ja tööõnnetusena välja tulid.

"Kui Reinsalu on südametunnistusega riigimees, siis ta tajub ka ise suurt kuristikku oma väljaöeldu ja oma positsiooni vahel ja astub siiralt vabandades tagasi."