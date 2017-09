Hanno Pevkur: peaminister Jüri Ratas on kahjustanud Eesti riigi mainet

"Kes vastutab Eesti kui e-riigi veduri maine korvamatu kahjustamise eest? Ma väga loodan, et see küsimus esitatakse juba täna kell 12 valitsuse pressikonverentsil peaminister Jüri Ratasele," möönab Pevkur.

"Pange tähele - alles üleile lõi Jüri Ratas nii Eesti kui kogu maailma avalikkusele pildi, et avastatud on turvarisk, mille tõttu on Eestis unikaalsed e-valimised ebaturvalised ja mille tõttu tuleb kaaluda nende ärajätmist," ütleb Pevkur. Ta lisab, et pelgalt päev hiljem teatasid aga Riigi infosüsteemi ameti töötajad, et tegu on turvariskiga, mida on võimalik kuritarvitada vaid väga spetsiifilistes laboritingimustes.

Pevkur tõstatab küsimuse: "Ma küsin veel kord - kes ja kuidas vastutab? Olukord on üheaegselt piinlik ja absurdne. See sunnib küsima, kas meie peaminister on kriisiolukordades pädev, kas ta suudab hinnata olukorra tõsidust adekvaatselt ja kas ta tajub oma vastustust kriiside juhtimisel?"

Reformierakonna esimees nendib, et üleeilse väljaastumisega on Eesti valitsus oma riigi kogu maailma ees lolliks teinud. "Tuletan meelde - teoreetiline turvaoht avastati kokku ligikaudu miljardilt kiipkaardilt (Eestis neist 750 000), mida kasutavad kümned riigid üle maailma," lisab ta.

"Ma ei mõista hukka seda, et avalikkust teavitati välismaiste teadlaste hoiatusest. Nii on ka varem tehtud. Kuid fookus, sõnastus, jutupunktid ja ebaproportsionaalselt kõva häirekella löömine lausa peaministri tasemel olid selgelt valed, paigast ära ja ülepingutatud," sõnab Pevkur. Ta lisab, et valitsuse tegevuse tõttu on täna eestlased segaduses.

"See lugu on fopaa. Ja see nõuab väga selget vastust - miks sellele juhtumisele nii käpardlikult reageeriti ning kes ja kuidas vastutab selle eest, et Eesti kõige olulisem trump ja eelis kogu maailmas, meie e-riigi lipp, alusetute tondijuttudega ise poolde masti lasti," lõpetab Pevkur.