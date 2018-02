Hanno Pevkur: oleme näidanud ja näitame, et Reformierakond on ka opositsioonis väga tubli

ERR.ee avaldas täna hommikul pika intervjuu Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuriga.

Ajakirjanik Toomas Sildam uurib Pevkurilt muu hulgas selle kohta, et miks Rõivase valitsus lagunes, kuidas Keskerakond muutuks Reformierakonnale parketikõlbulikuks ja mis on toimunud viimase aasta jooksul Reformierakonna kardinate taga.

Pevkur ütleb, et Reformierakond ei harjunud valitsemist endastmõistetavaks pidama. "Me ei võtnud seda iseenesestmõistetavana. Eeldasime, et kui teeme head tööd ja saame rahvalt uue mandaadi, siis saame valitsuses jätkata. Iseenesest ei tule poliitikas mitte midagi."

Ta leiab ka, et partei on hästi hakkama saanud opositsioonis. "Viimased pooltest aastat on olnud vajalikud, et me korrastaksime enda read, mis tänaseks ongi juhtunud. Oleme näidanud ja näitame, et Reformierakond on ka opositsioonis väga tubli."

Loe intervjuud saidil ERR.ee