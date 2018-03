Hanno Pevkur: Igor Gräzini väljaütlemistest ei maksa teha järeldusi Reformierakonna valikute kohta

Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri sõnul ei maksa parteikaaslase Igor Gräzini väljaütlemistest teha järeldusi Reformierakonna valikute kohta.

"Igor, nagu me kõik teame, on koloriitne kuju, kel ka värvikad väljaütlemised," ütles Pevkur kommentaariks tänase Eesti Päevalehe intervjuule Igor Gräziniga, milles viimane märkis, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) on Reformierakonna "loomulik liitlane paremal tiival".

"Mis puudutab EKRE majanduspoliitilisi seisukohti, siis need on tõepoolest parempoolsed ja vabaturgu toetavad. Tõsi on aga ka see, et näiteks välispoliitiliselt või Euroopa Liidu suunal lähevad meie arusaamised paljuski lahku," sõnas Pevkur. "Ehk kokkuvõtvalt - Igori väljaütlemistest EKRE suunal ei tasu teha mingeid sügavamaid järeldusi Reformierakonna valikutest. Reformierakond, nagu usun ka Igor, lähtub oma valikute tegemisel ikka eelkõige oma tõekspidamistest," lisas Pevkur.