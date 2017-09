Hanno Pevkur ID-kaardi turvalisusest: probleem tuleb kiiresti lahendada

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ütles, et ID-kaardi turvalisuse küsimuse lahendamine peab olema päevapoliitikast üle ning kutsus kõiki poliitilisi jõude koostööle, et Eesti e-riigi maine ei kannataks.

“Kui küsimus on e-teenuste usaldusväärsuses ja Eesti riigi maines, siis see ei ole koht poliitilisteks punktivõttudeks,” ütles Pevkur.

“E-teenuste puhul on usaldusväärsus kõige alus, seetõttu peab olema turvalisus alati esikohal,” lisas Pevkur.

Reformierakonna esimehe sõnul tuleb iga sellist ohusignaali võtta kui väärtuslikku materjali, mis aitab e-teenused veelgi turvalisemaks muuta. “Õnneks on praegu tegemist teoreetilise riskiga, mis ei ole teadaolevalt praktikas realiseerunud. Seda enam on selle ohu kiire lahendamine ülimalt oluline,” märkis Pevkur.

Kindlasti ei tohiks tema hinnangul praegu ehmuda ning minna tagasi paberi juurde. “Eesti on endiselt tugev e-riik ja meil tuleb sellest teha endale korralik õppetund. Igasugune e-teenustest loobumine oleks tagasiminek ja samm minevikku,” lausus Pevkur.

Reformierakond toetab kohalikel valimistel e-hääletamise kasutamist. “Vähim, mida me valimiste kontekstis peame inimestele tagama, on valikuvõimalus e-hääletada,” ütles Pevkur. Samuti tuleks tema sõnul järgida ekspertide soovitusi ning kõik võiksid üha enam kasutada e-teenuste puhul mobiil-ID lahendust.

ID-kaardi kiibi turvarisk seab e-valimised kahtluse alla

Eesti riik ja riigi infosüsteemi amet (RIA) said neljapäeva õhtul info turvariskist ID-kaardi kiibis. Praegu on kahtluse all lausa see, kas toimuda saavad e-valimised — seda otsustab valimiskomisjon. ID-kaardi avalike võtmete andmebaas on praegu ohutuskaalutlustel suletud.

Riskist informeerisid Eestit välismaa teadlased. Delfile kinnitati, et Eesti eksperdid uurivad asja.

„Eesti ekspertide praeguse hinnangu kohaselt on turvarisk olemas ja me jätkame teadlaste väidete kontrollimist,“ ütles RIA peadirektor Taimar Peterkop. „Oleme juba välja töötanud esmased lahendused riskide maandamiseks ning teeme kõik selleks, et ID-kaardi turvalisus oleks jätkuvalt tagatud.“

Võimalik turvarisk puudutab enne 2014. aasta oktoobrit välja antud ID-kaarte (sealhulgas e-residentidele väljastatud kaarte) ehk kokku ligi 750 000 kaarti. Pärast 2014. aasta 17. oktoobrit väljastatud ID-kaartidel on kasutusel teine kiip ning neid see risk ei mõjuta. Samuti ei puuduta antud turvarisk mobiil-ID-d.

Reaalset identiteedivargust pole RIA kinnitusel toimunud.