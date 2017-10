Hanno Pevkur ahistamisskandaalist: hinnanguid toimunule saavad anda vaid pealtnägijad

Tänases Eesti Päevalehes ilmus lugu, kus paljastati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ametliku delegatsiooni liikmete ebaväärikas käitumine Malaisias korraldatud peol. Peol viibis ka reformierakondlasest ekspeaminister, nüüdne riigikogu aseesimees Taavi Rõivas, kes tunnistas ka enda süüd.

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur: "Taavi on olukorda selgitanud ja vabandust palunud. Loomulikult peab igaüks, sõltumata olukorrast, jääma soliidseks ja väärikaks. Hinnanguid toimunule saavad anda vaid need, kes olid kohal ja nägid mis toimus. Igasugused muud spekulatsioonid on kohatud. Aga nagu ütlesin - soliidseks ja väärikaks peab jääma igas olukorras ja igaüks."