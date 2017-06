Hannes Rumm lahkub Vikerraadiost: hea sõber Lauri Hussar, õnnitlen Sind töövõidu puhul!

Peagi välisministeeriumisse nõunikuks tööle suunduv Hanner Rumm teatas tänases Vikerraadio saates "Samost ja Rumm", et tema jaoks on tänane saade viimane.

"Oleks seda teadnud, et oled viimast korda siin, oleksin midagi kaasa võtnud," ohkas teine saatejuht Anvar Samost.

Oma sotsiaalmeedia postituses on Hannes Rumm pahane Postimehe ja Lauri Hussari peale. "Paraku piisas vaid ühest Postimehe kiuslikust küsimusest, kui ERRi juhid meelt muutsid (hea sõber Lauri Hussar, õnnitlen Sind töövõidu puhul, mis suurendas oluliselt Eesti ajakirjanduse usaldusväärsust!)".

Rummi postitus täismahus:

"Head sõbrad,

paljusid teist üllatas reedene ERR-i teade selle kohta, et minu jätkamine Vikerraadio saate „Samost ja Rumm” pole enam „sobilik”. See otsus, mille ERR edastas mulle millegipärast ajakirjanduse vahendusel, üllatas mind ennastki, sest kirjutasin alles teisipäeval eelmises postituses siin seinal, et kuigi lähen tööle välisministeeriumi, jätkan siiski saate „Samost ja Rumm” tegemist.

Alustan juhtunu selgitamist sellest, et tegin eelmise aasta septembrist saadet „Samost ja Rumm” ilma igasuguse kirjaliku kokkuleppete Vikerraadioga. Kui otsustasin 1. juunist asuda tööle välisministeeriumi, siis teavitasin sellest Vikerraadio peatoimetajat Riina Rõõmust ning soovisin koostöö jätkamiseks sõlmida kirjaliku töölepingu.

Töölepingu Riina Rõõmusega me 26. mail ka sõlmisime ning see jõustus 1. juunil, samal päeval minu tööleasumisega välisministeeriumis. Tol hetkel pidas Vikerraadio peatoimetaja välisministeeriumi töötaja jätkamist „Samostis ja Rummus” sobilikuks, tema ainus mure oli asjaolu, et meie saate honorarid Vikerraadio jaoks ebatavaliselt suured:)

Paraku piisas vaid ühest Postimehe kiuslikust küsimusest, kui ERRi juhid meelt muutsid (hea sõber Lauri Hussar, õnnitlen Sind töövõidu puhul, mis suurendas oluliselt Eesti ajakirjanduse usaldusväärsust!). Vähe sellest, millegipärast tekitasid ERRi juhid meedias mulje, nagu oleks minu töö välisministeeriumis tulnud neile ebameeldiva üllatusena. Eelnevast teate, et nii see küll ei olnud.

Riina Rõõmus kirjutas mulle reedel: „Postimehele ütlesin, et Anvari kaassaatejuht vahetub, aga mitte kohe, võibolla sügisest.”

Erinevalt ERRi juhtidest on minu jaoks selge, et kui ma pole Vikerraadio jaoks enam eetrikõlblik, siis lõpetan selle saate ise omal soovil päevapealt.

Tänan kõiki oma kuulajaid ning vabandan teie ees selle pärast, et saatest lahkumine tuli nii ootamatult!

Olen saate „Samost ja Rummu” juhtimise üle mitmel põhjusel uhke. Esiteks alustasime me saadet tühjalt kohalt ning sellest sai kiiresti Vikerraadio üks menusaade. Peatoimetaja Rõõmuse sõnul on saade „tohutult populaarne” ning tõstis alates 2016. aasta sügisest kogu Vikerraadio kuulatavust. Teiseks on mul heameel, et pärast 15-aastast pausi suutsin naasta professionaalselt tipptasemel väga raskesse ajakirjandusžanrisse.

Järgmisest nädalast on Vikerraadio eetris juba saade „Samost ja ... keegi teine”. Soovitan teil seda saadet kindlasti edasi kuulata. Anvar on eesti üks tippajakirjanik, kes juba üle 20 aasta on teinud parimaid raadio poliitikasaateid sõltumata sellest, millises kanalis ja millise kaaslasega ta parasjagu eetris on. Soovin Anvarile edu, aga loodan ka ise oma kuulajatega kunagi taas kohtuda!"

Loe veel

Delfi kirjutas üleeile, et ERRi ajakirjanduseetika nõuniku Tarmu Tammerki sõnul ei ole Hannes Rummil ministeeriumi ametnikuna sobilik juhtida ERR-i saadet.

Tammerk selgitas, et töötades ministeeriumis ametnikuna ning samal juhtides päevapoliitilist saadet võib tekkida huvide konflikt sõltumatu vaatleja ja riigiametniku rollide vahel. "Välispoliitika ja sisepoliitika on tänapäeval tihedalt läbi põimunud. Kui ametnik peab tööpäevadel tegelema riigi mainekujundusega välismaal, võib tal olla keeruline pühapäeval avalik-õigusliku meediakanali eetris kehastuda distantseeritud vaatlejaks," märkis Tammerk. Teise võimaliku stsenaariumina tõi Tammerk välja selle, et vältimaks ametniku töövaldkonnast rääkimist võidakse saatest üldse mõned teemad välja jätta. "Nii võib saate sõltumatus kannatada. Seetõttu on mõttekas otsida selle raadiosaate jaoks uut lahendust," ütles Tammerk kokkuvõtteks.

30. mail teatas Hannes Rumm, et asub tööle välisministeeriumis strateegilise kommunikatsiooni nõunikuna. "See ametinimetus tähendab, et aitan alates juunikuust edastada Eesti välispoliitilisi sõnumeid. Ikka eesmärgiga, et Eesti on nähtav, et meid mõistetakse ja toetatakse," selgitas Rumm Facebookis. Rumm lubas, et kokkuleppel välisministeeriumiga jätkab ka Vikerraadios saadet "Samost ja Rumm".

Eelmise aasta 31. augustil sai läbi Hannes Rummi ametiaeg Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhina. Sellele ametikohale asus ta 2011. aasta 1. septembril.

Hannes Rumm on endine Eesti ajakirjanik, poliitik ja riigikogu liige, kuni 31. augustini 2016 Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht.