Hannes Rumm keskendub pärast välisministeeriumist lahkumist enda firmale

Rumm ütles Delfile, et tal on oma koolitus- ja nõustamisfirma ning ta töötab edasi sellega. See on ka põhjus, miks ta 21. novembrist enam välisministeeriumis ei tööta.

"Lahkusin omal soovil, olin välisministeeriumi juhtkonna nõunik, oleksin lahkunud niikuinii sealt märtsis, kuid otsustasin, et teen seda veidi varem," sõnas ta.

Hannes Rummi firma kannab nime Media Focus OÜ ja see on asutatud 2004. aasta jaanuaris. Ettevõte pakub pakub meediamonitooringut, meediaanalüüsi, kommunikatsiooniauditeid ja -uuringuid.