Hannes Hanso valimistel uuesti ei kandideeri

Olen kuulnud, et on olemas elu ka väljaspool poliitikat:)) Kas vastab tõele??

Teavitasin eile oma kolleege SDE fraktsioonist, et olen otsustanud oma poliitikukarjäärile joone alla tõmmata. Järgmistel valimistel seetõttu ei kandideeri. Õnnitlen konkurente teistest erakondadest, kes nüüd kõik kergemalt hingata võivad!

Need aastad, mis ma Eesti poliitikas osalenud olen, on olnud võimas kogemus-Kuressaare linnapea, Riigikogu väliskomisjoni esimees, kaitseminister, riigikaitsekomisjoni esimees, NATO PA teadus-ja tehnoloogiakomitee alakomitee juht jnejne. Olen olnud osa paljudest suurtest otsustest ja nende tegemise protsessist. Olen kohtunud paljude selle maailma suurte ja vägevatega...käinud läbi rohkem kui pool maailma. Lihtsa külapoisi jaoks Saaremaalt Orissaare tagant metsast, on see päris kõva sõna...

Nüüd olen elu üle järele mõelnud ja otsustanud peale selle Riigikogu volituste lõppu elus uue lehekülje pöörata. Mul on abikaasa Riina ja neli väikest last, eks see töine panus on paljuski tulnud millegi muu arvelt. Vast saame koos tulevikus natuke rohkem aega veeta! Aga seda enam läheb mulle korda, et eesti riik oleks hästi juhitud/kaitstud, ning julgeolek tagatud.

Kavatsen jätkata ka praeguse koalitsiooni osana kui vähegi võimalik.

Tervitan!

2015-2016 oli Hanso kaitseminister. Peale riigikogusse naasmist oli tal mitmeid eriarvamusi nii Jüri Ratase valitsuse kui oma erakonna juhtidega. Eelmisel aastal kahtlustas ta kaitsekulutuste kärpimist, kui riigieelarvesse kirjutatud 10 miljonit kaitsekulutusi aasta võrra edasi lükati, sest tarnijad ei suutnud piisavalt kiiresti laskemoona tarnida.