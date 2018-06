Hannes Hanso: USA on panustanud Trumpi ajal Euroopa julgeolekusse rohkem kui kokku lepitud

Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluva riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe Hannes Hanso sõnul on Ameerika Ühendriigid president Donald Trumpi ametiajal Euroopa julgeolekusse panustanud rohkem kui kokku lepitud.

Hanso ütles Delfile, et president Trumpi ettearvamatus on murettekitav. "Ma muidugi ei tea, kas Lõuna-Koreaga oli enne arutatud seda ühisõppuste teemat või ei olnud," kommenteeris Hanso Trumpi teadet, et USA ja Lõuna-Korea lõpetavad "sõjamängud", milleks Trump nimetas kahe riigi ühisõppusi.

"Ma tean ka, et Ameerika Ühendriikide kaitseminister on selles küsimuses väljendanud teatud nüansseeritud lähenemist. See vist päris nii mustvalge ei ole, et kõik õppused lõppevad," märkis Hanso.

Hanso kinnitusel on Trumpi administratsioon täitnud Varssavi tippkohtumisel vastu võetud NATO kohalolekut puudutavaid otsuseid ja panustanud Euroopa julgeolekusse enamgi.