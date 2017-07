Hannes Hanso USA koloneli hoiatustest: See inimene pole end kurssi viinud päris olukorraga Eestis

Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso rõhutab, et ühe koloneli arvamus 12 000 koloneli seast ei muuda riikidevahelisi kahepoolseid suhteid.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso sõnas, et internetist võib leida igasuguseid artikleid ning neid kõiki ei peaks pidama kommentaari vääriliseks. Küll aga andis ta rahustava sõnumi, et Eesti ja USA kaitsekoostöö on väga lähedane ning muretsemiseks põhjust ei ole.

„Minu meelest on nii, et inimesed teevad akadeemias uurimistöid ja võivad jõuda ükskõik mis huvitavate järeldusteni,“ ironiseeris Hanso.

„Ilmselgelt pole see inimene end väga hästi kurssi viinud päris olukorraga Eestis. Siin on ühte potti pandud kentsakad asjad – presidendivalimised ja lisaks hüpoteetiline spekulatsioon vene elanikkonna käitumise osas, mis tema arvates peaks olema homogeenne. USA armees on kolonele ja kolonel-leitnante kokku üle 12 000. Ma ei muretseks väga. Ühe nende arvamus kümnete tuhandete seas ei mõjuta Eesti ja USA kahepoolseid suhteid,“ lisas ta.

Ameerika Ühendriikide armee kolonel Cody L. Zilhaver oma mõtted Eesti ja Ameerika ning NATO suhete kohta veebiküljel smallwarsjournal.com. Tema arutluskäigu mõte oli, et Venemaa võib kasutada infooperatsioone, et mõjutada hääleõiguslikke venekeelseid elanikke Eestis ning läbi valimiste juhtida Eesti tagasi Venemaa mõjuvälja. Samuti pakkus ta välja, et USA peaks lõpetama oma kahepoolsed militaarsuhted Eestiga ja keskenduma koostööle NATO piires, kuniks Eesti suudab ühendada venekeelse elanikkonna kasutades omaenda meediakanaleid, võttes vene keele teiseks ametlikuks riigikeeleks ning muutes valimisseadusi.