Hannes Hanso ühineb Reinsalu umbusaldusega

Sotsiaaldemokraat Hannes Hanso teatas, et ühineb IRLi liikmest justiitsminister Urmas Reinsalu umbusaldusega, kui see tuleb.

"Ühinen umbusaldusavaldusega Reinsalu vastu kui see tuleb. Olen ka SDE fraktsiooni esimeest oma otsusest teavitanud," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

"Kuidas ma saaksin otsa vaadata oma naisele, tütardele, õdedele, kallitele naiskolleegidele fraktsioonis ja riigikogus kui ma seda ei teeks? Ja tervele poolele Eesti elanikkonnast ehk meie naistele? Mõni pelgab, et umbusalduse avaldamine võib esile kutsuda valitsuskriisi...mina arvan, et selline valitsus, kus on Reinsalu-suguse suupruugiga valitsusliikmed, ongi juba kriisis," lisas Hanso.

Sotsiaaldemokraatlik erakond arutas samuti Reinsalu sõnavõttu, aga Reinsalu umbusaldamise küsimust ei arutanud.

Reformierakonna fraktsiooni esimehe Jürgen Ligi sõnul on justiitsminister Urmas Reinsalul esmaspäevani aega tagasi astuda. Kui seda ei juhtu, algatab Reformierakonna fraktsioon justiitsministrile umbusaldusavalduse.

Reinsalule heidetakse ette sõnavõttu, kus ta kaitses NO99 lavastaja Tiit Ojasood ning ütles, et kahetseb oma varasemat seisukohta, milles Reinsalu mõistis hukka oma naissoost alluvat löönud Ojasoo teo.

Kriitikuid, kes polnud nõus, et Ojasoo lavastab vabariigi aastapäeva, nimetas Reinsalu "kanakarjaks".