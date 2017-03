Hannes Hanso NATO PA poliitikakomitees: rahvusvaheline õigus peab kehtima kõikide jaoks ühtmoodi

Riigikogu konverentsisaalis toimunud NATO Parlamentaarse Assamblee poliitikakomitee istungil arutleti regionaalse julgeoleku väljakutsete üle NATO Varssavi tippkohtumise järel ellu viidud otsuste valguses ning Venemaa revisjonismist põhjustatud julgeolekuolukorra üle.

Väliskomisjoni esimees ja NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson avaldas Balti riikide nimel tänu liikmesriikidele, et NATO on regiooni julgeoleku tagamist võtnud väga tõsiselt ja usutava heidutuse nimel siia panustanud.

Mihkelson rõhutas, et Eesti huvides on omada etteaimatavaid ja heanaaberlikke suhteid oma suurima naabrigas, kuid see on võimalik vaid siis, kui Venemaa hakkab kinni pidama rahvusvahelisest õigusest ja enda võetud rahvusvahelistest kohustustest.

Riigikaitsekomisjoni esimees ja NATO Parlamentaarse Assamblee liige Hannes Hanso ütles kaitsekulutuste tasemest rääkides, et kaheprotsendiline tase SKP-st ei tohiks liikmesriikide jaoks olla mitte eesmärk, vaid kohustuslik miinimum.

Hanso rääkis Venemaa revisjonistlikust tegevusest ja rõhutas, et rahvusvaheline õigus peab kehtima kõikide jaoks ühtmoodi. „Demokraatlike riikide jaoks on oluline, et säiliks sõjalise heidutuse võimekus, kuid vähemalt sama oluline on ka moraalne õiglus - vabadused, demokraatia, inimõigused – väärtused, millest peame juhinduma,” ütles Hanso. „Kui rahvusvahelistest seadustest eemaldumine muutub normiks, on see neid väärtusi hindavate riikide jaoks hukatuslik.“

Hanso tõi välja, et Varssavi tippkohtumise järel on toimunud arengud, millesse esialgu ei usutud ning reaalsuseks on saanud nii Brexit kui Donald Trumpi valimine USA presidendiks. Hanso sõnul on väga oluline, et NATO liitlased jääksid ühtseks ja toataksid jätkuvalt nii Gruusiat, Ukrainat kui ka Montenegrot teel NATOsse, mida Venemaa üritab takistada.

Poliitikakomitee istungil esinesid ettekannetega kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov, presidendi välisnõunik Kyllike Sillaste-Elling, välisministeeriumi poliitikaosakonna peadirektor asekantsleri ülesannetes Paul Teesalu, Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu ning Balti Venemaa uurimise keskuse juhataja Vladimir Juškin.

NATO Parlamentaarse Assamblee poliitikakomitee arutelul osalesid ka assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Ants Laaneots ja Oudekki Loone ning väliskomisjoni liikmed Henn Põlluaas ja Marko Šorin.