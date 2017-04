Hannes Hanso: Moskva ja Damaskus said teada, et „punane joon“ eksisteerib ka päriselt

Hannes Hanso, kaitseminister Foto: Tiit Blaat

Kommenteerides USA tiibrakettide lööki Süüria lennubaasi pihta vastuseks Assadi režiimi korraldatud keemiarünnakule tunnistas Eesti parlamendi riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso (SDE), et kineetilise jõu kasutamine pole normaalsetes rahvusvahelistes suhetes kindlasti eelistatud valik, aga on olukordi, kus see võib olla möödapääsmatu ja vajalik. "Tahaks loota, et USA jõuline sõnum jõuab kohale nii Damaskuses kui ka Moskvas," ütles Hanso.