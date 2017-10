Hannes Hanso: konnasilmade ja õietolmu allergiaga tulevikus kaitseväest ei vabastata

Riigikaitsekomisjoni sai täna ülevaate ajateenistuse laiendamise kavast, mille kohaselt aastaks 2026 läbib igal aastal ajateenistuse 4000 kutsealust.

Komisjoni esimehe Hannes Hanso sõnul peaks ajateenistusse minema minimaalselt pooled aastakäigu kutsealustest, kuid praegu asub aega teenima vaid kolmandik. „Teenistusse peavad sisenema parimad poisid ja tüdrukud,“ ütles Hanso. „Ajateenistuse läbimine peab muutuma ühiskonnas erandist reegliks, praegu see veel nii ei ole.“

„Konkreetsed plaanid ja eesmärgid on võetud, nüüd tuleb nende poole samm-sammult liikuda,“ ütles Hanso, kelle sõnul on selleks mitu võimalust. Ta tõi näiteks, et esmalt tuleb tõhustada kutsete kättetoimetamise efektiivsust, kasutades muu hulgas elektroonilisi kanaleid. Teiseks vaadatakse üle ajateenijatele kehtestatud tervisenõuded ja muudetakse need oluliselt paindlikumaks. „Ütleme nii, et konnasilmade ja õietolmu allergiaga tulevikus kaitseväest ei vabastata,“ lausus Hanso.

Komisjoni esimehe sõnul vajab kindlasti ülevaatamist arstlike komisjonide töö, kus statistika näitab tõsiseid anomaaliaid. Ta tõi näiteks, et kui Kuressaares vastab esmasel läbivaatusel tervisenõuetele vaid iga neljas kutsealune, siis Haapsalus peaaegu iga teine. „On ju selge, et saarlased pole poole haigemad kui läänemaalased, seepärast peame arste riigikaitse teemadel senisest oluliselt paremini informeerima,“ ütles Hanso.

Hanso sõnul peaks ajateenistuse läbimine andma eelise ka kõrgkoolidesse sisenemisel ja olema trumbiks tööturul. Nii tuleks tööandjal igal tööintervjuul küsida, kas kandidaat on ajateenistuse läbinud või mitte.

Kaitseväel on ka ambitsioonikas plaan suurendada neidude huvi ajateenistuse vastu. Järgmisel aastal on eesmärk naisajateenijate arvu kolmekordistada. Hanso sõnul peab naiste ajateenistus muutuma loomulikuks osaks riigikaitsest ja seda teed on juba läinud kõik Põhjala riigid.

Komisjoni liikme Madis Millingu sõnul teevad kõige paremat reklaami ajateenistusele ajateenijad ise. „Võime teha palju kalleid kampaaniaid, aga parimat reklaami teevad tulevastele ajateenijatele – oma vendadele ja õdedele – rahulolevad ajateenijad ise,“ ütles Milling. Ta rõhutas ka riigikaitseõpetuse olulisust üldhariduskoolides.