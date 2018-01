Hannes Hanso kavatseb minna partei suunistega vastuollu ja toetada Reinsalu umbusaldamist

Reedel ülejäänud erakonnast erinevalt Urmas Reinsalu umbusaldamise poolt hääletada lubanud Hannes Hanso ei ole oma seisukohta muutnud ka nüüd, kui Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) fraktsioon on otsustanud umbusaldamisel mitte osaleda.

„Riigikogus on oluline olla otsuse tegemisel aus. Mõnikord on vaja teha kompromisse ja ma olen neid ka teinud, aga on küsimusi, kus tuleb olla oma perekonna ja poolte Eesti elanike suhtes aus," selgitas Hanso Delfile oma seisukohta. "21. sajandil pole kohased naisi alandavad ja solvavad väljendused ja need ei sobi lääne- ja põhjamaisessse ühiskonda, mille suunas püüame oma poliitilist kultuuri arendada,” ütles ta.

Erakonna üldise seisukoha suhtes mõnikord eriarvamusele jäämist peab Hanso normaalseks ja ka enda käitumist kõnealuses küsimuses korrektseks. „Kohe, juba neljapäeval, teavitasin ma fraktsiooni esimeest oma otsusest. Ja ma pean märkima, et erakonnast pole keegi püüdnud mind ümber veenda.”

Kommenteerides SDE esimehe Jevgeni Ossinovski seisukohta, et valitsuse vahetusega kaasnevat segadust võiks hetkel vältida, jätab Hanso otsad lahtiseks. „Kõik mõistavad, et valitsus võib kukkuda ja kas või juba saabuva vabariigi 100. aastapäeva tõttu poleks valitsuskriisi vaja,” ütles ta, kuid lisas: „Veel on vara öelda, vaatame, mis homme saab.”

Hannes Hanso on ka varem erakonnaga eriarvamusele jäänud, näiteks möödunud aastal tänavusse riigieelarvesse planeeritud laskemoona soetamiseks ette nähtud 10 miljoni euro nihutamisel 2019. aastasse.